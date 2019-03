Tra i testimoni dell'accusa anche il maresciallo dell'Arma Rosaria Adriana Mangiaracina, in servizio nella sezione Biologia del Ris di Messina. La teste ha illustrato in aula i risultati delle analisi biologiche compiute su una serie di reperti inviati nei laboratori scientifici, tra cui quelli rinvenuti a bordo della Ford Fiesta blu, l'auto di Salvatore Di Mauro su cui sono state trovate tracce di sangue della vittima.

Il 29 marzo si sottoporrà ad esame l'imputato Agatino Tuccio. Poi spazio ai testimoni della difesa.

giarrese Dario Chiappone, alla domanda rivolta dal presidente della Corte di Assise di Catania Nunzio Trovato. L'uomo è l'ex socio e compagno di Maria Alessandra Rapisarda, la testimone oculare della barbara esecuzione del giovane, ucciso con 18 coltellate, nell'ottobre del 2016, in via Salvemini a Riposto, dove i due si trovavano appartati. A lui la donna chiamò per primo, ancora sotto schock, dopo l'omicidio. Alla sbarra con l'accusa di omicidio Agatino Tuccio, assistito dai difensori di fiducia Enzo Iofrida e Vanessa Furnari. Latitante il secondo imputato, il ripostese Salvatore Di Mauro, difeso dal legale Cristofero Alessi. Ad assistere la madre ed i fratelli della vittima i legali Michele Pansera e Rosario Fabio Grasso.La pista passionale, tra quelle privilegiate per l'efferatezza dell'omicidio, avrebbe portato al 60enne, con cui Maria Alessandra Rapisarda aveva troncato la relazione dopo l'inizio della storia con Dario Chiappone. Nel corso delle indagini sul telefono dell'uomo venne rinvenuta una foto della vittima nella cartella dei messaggi inviati. L'analisi del cellulare però non permise di individuare il destinatario della stessa. Su quella foto si concentrano le domande del presidente della Corte, dopo il rapido esame dell'accusa ed il contro esame della difesa. Censabella spiega di aver ricevuto quella foto da un suo cliente, il titolare di un bar a Riposto, a cui si era rivolto dopo aver saputo che la propria ex aveva avviato una relazione con Chiappone, ritenuto un ragazzo problematico per via della propria dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Il teste racconta in aula le proprie preoccupazioni per quella relazione intrapresa poiché riteneva che la propria ex si trovasse in un periodo di confusione. E' ancora una volta il presidente della Corte a chiedere la natura dei rapporti con Agatino Tuccio ed i motivi che lo avrebbero spinto a cancellare il loro scambio di messaggi su whatsapp. “Non avevamo nessuna frequentazione – spiega Censabella – Era un cliente della mia attività. Ho cancellato quei messaggi per evitare che il loro accumulo mandasse in blocco il telefono, non di ultima generazione”.