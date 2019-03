Gps e telecamere del Ros sono attivi. Da una Citroen C8 scendono due uomini: Salvatore La Delia e Gaetano Curatolo. Aspettano. Il grande fratello del Ros continua a monitorare. E non smette di registrare ciò che accade. Arriva una telefonata. La Delia chiama Antonino Salvatore Medda: “…oh vedi che io qua ho il camion che riscalda…come è finita?…”. Dall’altra parte della cornetta: “…va bene…sto arrivando…”. Medda arriva alla guida di un’Audi A6. I due salgono a bordo dell’auto e vanno a Librino, davanti al bar “Al Capolinea”. Medda si allontana dal gruppo e parla in disparte con un uomo. È Filippo Scalogna, uomo di spessore del gruppo santapaoliano del Villaggio Sant’Agata , cognato dell’uomo d’onore Raimondo Maugeri, ucciso nel 2009 per volere del folle Iano Lo Giudice, boss dei Cappello-Carateddi. È chiaro agli investigatori che si tratta di un appuntamento mafioso. E visti i personaggi, l’argomento non poteva essere altro che la “messa a posto” di una ditta ennese che stava eseguendo i lavori di posa della fibra ottica a Catania. È uno degli incontri entrati nei faldoni del biltz Kaulonia che secondo i magistrati di Caltanissetta, guidati dal procuratore Amedeo Bertone, sancirebbero i rapporti consolidati tra la famiglia di Pietraperzia e i vertici del clan Santapaola-Ercolano. Ma quello documentato è solo la punta dell’iceberg.E precisamente al viale Nitta dove li aspetta Filippo Scalogna. I due, anche se in momenti diversi, entrano all’interno dell’abitazione. Pochi minuti dopo arriva una Fiat Panda rossa. Dall’auto scende Antonio Tomaselli, in quel momento il vertice della famiglia Santapaola-Ercolano. Alle 13.15 Curatolo e La Delia escono dalla casa di Scalogna. E dopo aver ripreso l’auto al Pigno tornano a Enna. Tomaselli invece esce da casa del viale Nitta introno alle 13.50. Pochi minuti dopo fa capolino anche Filippo Scalogna e il genero Agatino Ecora.Medda e La Delia si allontanano. Ci sono sempre meno contatti. Medda, una decina di giorni dopo, però scalpita. E chiede a La Delia, fino a quel momento una sorta di intermediario dell’estorsione, di dargli il numero dell’imprenditore. Inutili i tentativi di La Delia di prendere tempo. Medda è perentorio: “no non.. io gli devo parlare ore perché poi Filippo se ne va! no gli devo parlare io solo con Filippo e nessuno…”. Per gli investigatori Filippo è Scalogna, rimasto fuori dal blitz Chaos. Retata in cui finiscono molti altri boss catanesi che a giugno partecipano ad un altro summit, questa volta nell’ennese, che è finito negli atti dell’inchiesta Kaulonia. Anzi sarebbe quell’incontro che proverebbe - secondo la Dda nissena - tra la famiglia di Pietraperzia e i Santapaola. Legame che in verità è già emerso nell’inchiesta Kronos del 2016.Prima i catanesi consumano un lauto pranzo in un agriturismo, poco distante. Antonio Tomaselli si porta dietro alcuni uomini fidati: Luca Marino, anche lui destinatario dell’ordinanza di ieri, Salvatore Fiore, Carmelo Cristian Fallica, Giole Musumeci, Carmelo Distefano e Corrado Monaco. Dalle intercettazioni non emerge chiaramente il motivo del summit, ma per gli inquirenti, anche alla luce dell’incontro a Catania, lo scopo è discutere della messa al posto al cantiere della fibra ottica. Questa estorsione è al centro di un’altra indagine eseguita dalla Mobile ennese, denominata Capolinea che ha portato all’arresto di Angelo Tomaselli prima e di Filippo Scalogna dopo.