Su queste direttrici si è mosso il deputato regionale Claudio Fava che nei giorni scorsi ha presentato un emendamento al collegato della Finanziaria che rivoluzionerebbe le modalità di erogazione dei fondi ai centri antiviolenza. L’idea di fondo è di mettere in campo uno sforzo economico maggiore a sostegno di chi ogni giorno, tra mille difficoltà materiali, sopperisce alle carenze della macchina pubblica, supportando le donne vittime di violenza. Uno sforzo economico da un milione di euro.. L’impostazione di fondo tiene conto di un fatto non secondario: il gap in termini occupazionali tra uomini e donne, un dato che, se declinato in termini di percorso di fuoriuscita dalla spirale della violenza, si traduce con una mancata autonomia che rende il sentiero dell’autodeterminazione dal contesto violento difficile da imboccare.. L’emendamento prevede 300.000 euro da destinare all’istituzione di borse lavoro, incentivi alle assunzioni e corsi di formazione professionale finalizzati all’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e 200.000 euro per i trasferimenti correnti e amministrazioni centrali per il finanziamento di iniziative per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere.. Sul tavolo ci sono anche 500.000 euro per i trasferimenti alle amministrazioni locali per consentire il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza. “Nell’emendamento chiediamo di implementare i tre fondi ma soprattutto di spenderli, e in modo intelligente – prosegue il deputato regionale – per evitare che si arrivi alla fine dell’esercizio finanziario con cifre non spese e ridestinarle ad altro, pur di non perderle”, ha spiegato Fava.