La moglie del boss ergastolano Maurizio Zuccaro ha risposto alle domande della giudice: secondo l'accusa avrebbe avuto il ruolo di cerniera tra il marito e l'esterno. Anche i due figli, Filippo e Rosario Zuccaro, considerati componenti operativi del gruppo di San Cocimo della famiglia Santapaola-Ercolano hanno risposto ampiamente alle domande della Gip. Ed hanno offerto la loro versione dei fatti alle intercettazioni, soprattutto a quelle in carcere durante le visite al padre detenuto. Anche Maurizio Zuccaro, interrogato a Milano, ha deciso di rispondere ai quesiti posti dai magistrati. Gli altri indagati, invece, hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere.In particolare quella inerente la gestione della security alla discoteca Ecs Dogana club al porto di Catania, dove nel 2016 si sono tenuti dei summit mafiosi tra Rosario Zuccaro e Massimiliano Salvo, del clan Cappello. Quest'ultimo, come emerge dalle intercettazioni, per "rispetto" alla figura storica del boss Maurizio Zuccaro cede al figlio il servizio di sicurezza nel locale del porto di Catania. Tutto però sarebbe durato 25 giorni, perché Massimo "u carruzzeri" Salvo, avrebbe iniziato con azioni violente a mettere i bastoni tra le ruote ai Santapaoliani. E così Zuccaro jr avrebbe deciso di lasciare stare la Vecchia Dogana. Nel frattempo avrebbe cominciato una relazione con la moglie di uno dei titolare dei locali e sarebbe diventato il socio occulto di un ristorante di Ognina. Dalle conversazioni captate dalla polizia infine alcuni personaggi di rilievo, come Luigi Gambino, avrebbero messo in dubbio le capacità di "capo" del primogenito di Maurizio Zuccaro. Uno dei suoi errori, ad esempio, sarebbe stato presentarsi armato all'incontro in discoteca con il boss dei Cappello.