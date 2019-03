I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, in occasione del concerto del cantante Claudio Baglioni presso il Pal’Art di Acireale (CT), hanno svolto un servizio a contrasto della contraffazione dei marchi registrati. In particolare, le Fiamme Gialle della Tenenza di Acireale hanno sottoposto a controllo un soggetto palermitano che, nei pressi del palazzetto, vendeva agli avventori gadget che riproducevano il volto e il logo dell’artista.All’esito delle attività, finalizzate a verificare l’origine dei prodotti messi in vendita e la loro conformità agli standard di sicurezza, i Finanzieri di Acireale hanno accertato che gli articoli di merchandising non provenivano dalla casa produttrice ufficiale e che il logo riprodotto era stato falsificato ad arte per ingannare il consumatore.L’attività eseguita si inserisce in un più ampio piano di servizi, a tutela del diritto d’autore e di contrasto alla contraffazione, predisposti dalla Tenenza di Acireale in occasione di importanti concerti organizzati nel territorio acese e che, negli ultimi sei mesi, ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di 20 persone per reati connessi alla commercializzazione di materiale illegale.