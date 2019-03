da parte di tre giovani orchi che hanno addirittura filmato la violenza inaudita di cui si sarebbero resi protagonisti, non va dimenticato. Tutt'altro. L'unico obbligo che la società perbene ha, di fronte a una follia come quella accaduta a Catania, è fare in modo che questo non accada più. Che nessuna ragazza, donna, persona, debba sentirsi braccata, in pericolo. Questo uno dei motivi per cui Catania ha deciso di sfilare: contro la violenza, contro l'indifferenza, contro una situazione che potrebbe capitare a tanti, alle nostre sorelle, alle nostre figlie, e sempre più spesso. E che potrebbe essere perpetrata da amici, conoscenti, parenti.l'evento pubblico organizzato da Comunità di Sant’Egidio, la Moschea della Misericordia di Catania, la redazione di Paesi Etnei Oggi. Aderiscono: il Comune di Aci Sant’Antonio. E aperto a tutti. "Stamattina Catania ha ricevuto un pugno allo stomaco - si legge nella descrizione dell'evento. Forte e inaspettato. L’atroce violenza subita da una ragazza statunitense, con tanto di filmati girati dai suoi aguzzini, tre giovani ragazzi catanesi, non può vedere la città indifferente. Catania deve mobilitarsi per dire un no chiarissimo alla brutalità, alla violenza. Ma anche per dire un sì netto a favore della dignità della donna. Dopo lo sgomento iniziale, deve arrivare il momento della solidarietà – senza se e senza ma – verso una vittima che potrebbe essere benissimo nostra sorella, nostra figlia o semplicemente un’amica. Arrivati così in basso, le forze vive di questo territorio – al di là della loro appartenenza politica, religiosa o culturale – devono riflettere su quali siano i valori che devono contraddistinguere un consesso che si possa ritenere davvero civile e quali le nuove generazioni devono apprendere con urgenza per evitare ulteriori eventi al limite dell’inumano".