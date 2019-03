Oggi l'Assemblea dei soci ha avviato il percorso ed ha dettato una linea precisa su quale sarà la strada da intraprendere. Un po' di concretezza dunque dopo il dibattito politico e non che si è consumato sui media e a suon di comunicati stampa. La privatizzazione si farà. E tra i tanti scenari che l'amministratore delegato Nico Torrisi ha presentato oggi, l'Assemblea dei soci ha dato l'ok ad una modalità di cessione. E cioè quella del trade sale: con la cessione a un privato scelto attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Adesso i soci hanno chiesto tempo per le dovute verifiche soprattutto di tipo tecnico legislativo. Ma la rotta, lo possiamo dire, è stata tracciata.Pietro Agen, Presidente della Camera di Commercio del SudEst Sicilia (che detiene la maggioranza delle quote al 61,2%), Salvo Pogliese, sindaco di Catania (2%) e della Città metropolitana (12,2%), Carmela Floreno, Commissario del Libero Consorzio Comunale Siracusa (12,2%) e Giovanni Perino, Irsap (12,2%). Per un appuntamento così importante non potevano mancare i componenti del Cda. E quindi ha partecipato la presidente Daniela Baglieri, l’amministratore delegato Nico Torrisi e i consiglieri Rosario Dibennardo Daniela La Porta, e Giovanni Vinci. Presenti, inoltre, i membri del Collegio sindacale.“Come Camera di commercio siamo sempre stati favorevoli alla privatizzazione - dichiara in una nota inviata dall'ufficio stampa Sac - in primis perché apporta capitali al territorio e dà rilancio all’intera Sicilia orientale e secondariamente perché tende a stabilizzare una governance che altrimenti è costantemente soggetta a evoluzioni di carattere politico ed elettorale – aggiunte Pietro Agen. La nostra CamCom ha dato disponibilità a vendere una quota della propria partecipazione fino a un massimo del 70%, e io ho mandato di procedere in questo senso”. Giovanni Perino, rappresentante di Irsap, è più cauto negli entusiasmi. Vuole un confronto con Musumeci, presidente della Regione. “Siamo favorevoli al processo di privatizzazione – commenta - ma, ovviamente, occorrerà un confronto con la Regione alla quale l’ente che rappresento deve rispondere”. Le fa eco la consigliera Carmela Florena , del Libero consorzio Siracusa, che "ha evidenziato la volontà di procedere - si legge ancora nel comunicato stampa inviato dalla Società di Gestione - con la privatizzazione, previa valutazione di alcuni elementi ancora da approfondire". Per il sindaco Salvo Pogliese la cessione a privati è l'unica strada possibile. “Credo che la privatizzazione, portata avanti con trasparenza e salvaguardia degli interessi del territorio, sia una strada coerente con quanto fatto in altri grandi aeroporti”.