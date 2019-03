Agatino Spampinato, Roberto Mirabella e Salvatore Castrogiovanni adesso sono nel carcere di Piazza Lanza, il Gip ha convalidato il fermo eseguito dai carabinieri con l'accusa, gravissima, di avere stuprato a turno una 19enne americana, dopo averla fatta bere. E durante lo stupro si sono pure filmati, come delle star, protagonisti del più atroce dei reati nei confronti di una ragazza appena maggiorenne.sono ricoperti di insulti, scritti sia da ragazzi che ragazze, furiosi per ciò che è emerso dalle indagini dei carabinieri.Uno di loro, Agatino Spampinato, viene “linciato” perché poche ore dopo lo stupro, posta la ricetta della “crostata dell'amore”, “non ci sono parole per descrivere chi non si rende conto del male che fa”, commenta Antonio P., seguono attacchi da parte di numerosi utenti di ogni tipo., oppure distesi sul tappetino della palestra, sempre con gli auricolari e ii quadricipiti pompati dagli squat. Col doppio taglio fresco di barbiere e il Jack Daniels nel bicchiere. Il dito medio in evidenza e i pantaloni abbassati.