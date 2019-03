L’operazione è frutto di un’attività di collaborazione nata a seguito di controlli della Polizia Stradale nella zona del palermitano nei confronti di alcuni trasporti di bestiame destinati alla macellazione presso stabilimenti del catanese. Alcune circostanze poco chiare hanno insospettito gli agenti che hanno deciso di confrontarsi con i carabinieri del Nas di Catania.

Da un attento esame delle carcasse ovine, però, agli investigatori non è sfuggito un particolare molto importante: sulle carni macellate era stata applicata una bollatura sanitaria contraffatta, allo scopo di simulare i cosiddetti “bolli sanitari”, cioè i sigilli apposti esclusivamente dai veterinari delle aziende sanitarie che operano all’interno dei mattatoi, per certificare le carni macellate, garantendo la salubrità degli animali e l’idoneità al consumo umano.

Il titolare del mattatoio è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

I carabinieri del Nas di Catania e i poliziotti del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Occidentale” di Palermo hanno sequestrato la notte scorsa un noto mattatoio dell’hinterland catanese, dove era in corso la macellazione clandestina di centinaia di ovini di provenienza sconosciuta.che in tutta fretta, nell’oscurità, venivano scaricati da mezzi di trasporto senza alcun rispetto del loro benessere. Subito dopo gli operatori verificavano che una parte di essi erano stati già macellati dal gestore del mattatoio, approfittando dell’assenza del veterinario ufficiale e immediatamente posti nelle celle frigorifere in attesa di essere smerciati sottobanco.salute, con la collaborazione di veterinari ufficiali fatti intervenire, sono stati correttamente identificati, considerato che alcuni di essi non erano censiti all’anagrafe veterinaria né tantomeno sottoposti alla prescritta profilassi sanitaria imposta dalla legge.