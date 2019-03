si tratta di Clamentina Iuppa, nota attivista, Matilde Montaudo, già candidata alle primarie come primo cittadino del movimento 5 stelle e Dino Giarrusso, ex Iena e volto noto del mondo televisivo, la cui candidatura è ufficiale.Giarrusso, catanese di Viagrande, è uno dei più quotati per un possibile testa a testa con l'uscente Ignazio Corrao, anche se non è detta ancora l'ultima parola.I tre catanesi, infatti, non saranno sicuramente i soli a sfidarsi, nei prossimi giorni verranno ufficializzati tutti gli aspiranti candidati di Sicilia e Sardegna, che si scontreranno in due turni su Rousseau. Nel primo turno passeranno i primi 10 più votati, nel secondo turno si delineeranno le candidature vere e proprie. E poi ci sarà la battaglia delle preferenze, dove la notorietà e il rapporto con il territorio giocheranno un ruolo determinante.