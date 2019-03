nformato dei fatti, il P.M. di turno, ha disposto ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data 27 marzo 2019.

Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato Salvatore Rotatore (classe 1985) per i reati di evasione e false generalità a P.U. Intorno alle 20:25 gli agenti delle volanti in transito tra le vie di Villaggio Sant'Agata hanno controllato un uomo che ha fornito loro false generalità. In un secondo momento l'uomo è stato riconosciuto dagli agenti e , messo alle strette, ha fornito le proprie generalità: è emerso che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. I