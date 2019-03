C’è poi il capitolo “restribuzioni”: Cmc si è impegnata a tenere fede a quanto comunicato agli operai nelle scorse settimane. Le spettanze di febbraio cioè saranno liquidate entro il 15 di aprile. “Nonostante le difficoltà, crediamo che Cmc possa tenere fede agli impegni presi con la collettività catanese e che i lavori possano essere riavviati nei tempi previsti: ciò è fondamentale per potere consentire l’arrivo di altri importanti finanziamenti per il completamento di tutti i lavori per la metropolitana sul nostro territorio”, ha commentato a caldo Nino Potenza della Uil.

La situazione economica in cui versa l’azienda è sotto la lente d’ingrandimento della Prefettura, ma i timori per un’eventuale tracollo con potenziali conseguenza disastrose su lavoratori e cantieri sono per il momento accantonati. E’ questo il nocciolo del vertice che si è tenuto stamattina in Prefettura (rappresentata dal dottor Mondello) al quale hanno preso parte i segretari generali delle categorie degli edili (Pistorio, Potenza e Turrisi), i segretari generali di Cgil e Cisl (Rota e Attanasio) , l’ingegnere Fiore per conto di FCE, una rappresentanza dei lavoratori e l’ingegnere Pulejo, Bona e Zamberletti per CMC. FCE ha confermato che la prossima settimana, una volta depositate “le fatture quetanziate dei fornitori dei lavori della tratta Stesicoro-Palestro” stanzierà lo stato di avanzamento lavori così da potere consentire all’azienda di pagare i subappaltatori, impegnati nella realizzazione della tratta Nesima Monte Po.. Il cronoprogramma dei lavori prevede, infatti, che entro metà aprile vengano avviati i lavori della tratta Nesima- Monte Po. Un’altra data da segnare sul calendario è la fine di aprile. Solo allora infatti sarà avviata la produzione dei conci che consentirebbero di far ripartire a pieno regime i lavori della tratta Stesicoro-Palestro.. “Siamo soddisfatti per il fatto che anche i subappaltatori locali possano tirare un parziale sospiro di sollievo. Speriamo che all'interno del piano concordatario, che verrà presentato in Tribunale a Ravenna l’8 aprile possano essere individuate misure atte al soddisfacimento anche dei crediti dei fornitori locali e che l’azienda possa riprendere a pieno regime le attività sull'intero territorio nazionale”, ha spiegato Pistorio. I sindacalisti promettono di monitorare l’affaire “spettanze”. “Vigileremo sui pagamenti delle retribuzioni ai lavoratori, che non devono perdere nemmeno un euro, in caso contrario ci troveremo costretti a mettere in campo iniziative che sino a questo momento non abbiamo avviato per senso di responsabilità nei confronti del futuro dell’ intero gruppo industriale”. I sindacati hanno incassato la disponibilità della Prefettura a incontrarli il 15 di aprile per verificare quanto messo oggi nero su bianco.