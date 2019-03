, azionista di maggioranza della società che gestisce lo scalo etneo, conserva il sorriso di chi la sa lunga, la stessa espressione di quando combatteva contro Ivan Lo Bello. “Le battaglie mi piacciono sempre”, afferma, poche ore dopo aver incontrato il ministro Toninelli, prima ancora della deputazione grillina, per parlare del progetto di privatizzare gli scali di Fontanarossa e Comiso. “Lo abbiamo quasi convinto”, chiosa. Ma prima di entrare nel merito, c'è da fare qualche passo indietro, partendo proprio da quando Agen era uno degli oppositori alla privatizzazione della Sac, governata - in quel momento - da un suo ex fedelissimo, Gaetano Mancini, con la benedizione di Confindustria.Sì, volevano far entrare un socio privato al quale cedevano il 30% senza ottenere soldi, era una privatizzazione travestita facendo entrare la testa di ponte che avrebbe preso il controllo dell'aeroporto a prezzi ridicoli. Ci fu anche la famosa battuta di Vito Riggio che disse “prendetevi questi 200milioni e lasciate perdere” e io risposi che se fossimo stati quotati in borsa rischiava denuncia per aggiotaggio. Io ritengo che il prezzo dell'aeroporto di Catania vada sul miliardo di euroL'aeroporto privato con un controllo pubblico sia nella scelta dell'acquirente è fondamentale per accelerare i tempi di sviluppo. L'aeroporto di Catania arriverà a 20milioni di passeggeri in 5, 7 o 18 anni? Ogni milione di passeggeri si creano mille posti di lavoro. L'Aeroporto di Catania può arrivare a 20milioni di passeggeri e possiamo diventare la Fiat della provincia, parliamo di 10mila posti di lavoro nuovi.Perché il privato cresce molto più veloce e garantisce la stabilità, oggi c'è un governo di centrodestra con una determinata maggioranza in Camera di Commercio, tra 5 anni può cambiare tutto, possiamo anche avere tre anni di commissariamenti come è stato in passato, ai tempi di Montante, che non era il regista di ogni cosa. Possiamo avere ogni tre anni rallentamenti dei lavori? Sono stati persi 4 anni per fare Norma, abbiamo comprato una mega cucina che è ancora imballata in un deposito ed è stato utilizzata solo due volte. Oggi abbiamo una gestione fortemente innovativa, quest'anno pur avendo le tasse diminuite dall'Enac, perché chi gestiva l'aeroporto non aveva fatto gli investimenti promessi. Chiudiamo con un utile pari o superiore a quello dell'anno scorso.Nico alla guida di un'azienda privata avrebbe potuto fare il 30% in più, non avrebbe avuto la perdita di tempo che ha con un ente pubblico. Nico ha fatto una gara per ricostituire il bacino per i servizi in cui nessuno ha potuto dire che siano stati assunti “parenti di”. Ventimila domande, duemila partecipanti, la gara era seria e molti non si sono presentati. Io ho ricevuto tre telefonate, una di un onorevole che mi chiedeva con sorpresa se era veramente una gara pulita, la seconda di un dipendente dell'aeroporto che mi chiedeva di aiutare la sorella al quale ho risposto che stavolta avrebbero vinto i migliori; e la terza di un padre che mi chiedeva aiuto per una figlia molto preparata.Vada a vedere l'elenco dei dipendenti dell'aeroporto di Catania e chieda da chi provengono, tutti hanno un padrino, adesso tutto è cambiato, devono entrare persone qualificate.Anche noi, ma noi siamo ridicoli rispetto al potere che abbiamo esercitato. Nel passato le segnalazioni avvenivano da tutte le parti, magistrati, sindacalisti, adesso l'aeroporto non assume più, ha solo fatto stabilizzazioni. Quando Turrisi fu nominato presidente, c'era la più alta percentuale di dipendenti rispetto ai passeggeri, oggi con Torrisi siamo il primo o il secondo aeroporto per minor numero di addetti.La privatizzazione nasce per dare una stabilità di rapporti e una grande risposta al territorio che vede nell'aeroporto uno dei maggiori strumenti di sviluppo del territorio.La prima governance di Turrisi, nominato da me nel 2008 con un accordo con Confindustria, si concluse dopo un anno, lui non era abituato a fare l'equilibrista e riceveva pressioni da tutti, anche da chi doveva difenderlo. A quel punto dovevo scegliere tra due persone e scelsi Gaetano Mancini, con una logica di due mandati, non di più. Alla fine del primo mandato la mia giunta non era favorevole alla sua riconferma, io non volevo farlo fuori. Alla fine del secondo mandato riconobbi che aveva gestito bene, gli chiesi un passo indietro, due ore dopo mi iniziarono ad arrivare delle telefonate. Non era un posto di governo, era diventato un mestiere. Io ho fatto un mandato alla Camera di Commercio, poi ho ritenuto di non candidarmiIl secondo motivo della privatizzazione è risolvere il problema pensionisticoLe camere di commercio sono amministrate come la Regione Sicilia, non versano i contributi per i dipendentiNo, la Regione lo ha consentito agli enti controllati. La Regione non aveva neanche previsto che noi creassimo un fondo pensione. Io ho cominciato a creare nel 2008 il fondo pensione della Camera di commercio di Catania, ho lasciato più di 20milioni di euro, i commissari hanno continuato e oggi abbiamo 70 milioni di euro di depositi. Ce ne servono 240milioni, ci saremmo arrivati lo stesso se non fosse per la Madia che ha dimezzato i contributi camerali. Quando noi abbiamo spiegato a Calenda che le Camere di commercio sarebbero potute fallire, ci rispose che Unioncamere lo aveva tranquillizzato che saremmo potuti sopravvivere, ma la Sicilia è l'unica che deve pagare le pensioni. Noi entro 10 anni avremo tutto il personale in pensioneCirca 250milioni e ne abbiamo 71, faccia la differenza.Se noi incassiamo la nostra quota di 400milioni, con 250milioni alimentiamo il fondo pensione e risolviamo il problema dei pensionati, di Ragusa e Siracusa e creo la possibilità di assumere qualcuno. Io ho un solo dipendente in grado di gestire il settore amministrativo, l'ufficio ditte, che è il core business della Camera di Commercio, abbiamo investito molto in informatizzazione ma abbiamo solo 70 dipendenti.Sì, ma io penso che la privatizzazione sia utile lo stesso e mi faccio una domanda aggiuntiva, e quando in passato si parlava dell'ingresso di un socio e Crocetta la fermò. Qualcuno parlò di una stecca da dieci milioni di euro. Oggi c'è una privatizzazione in cui verrà eseguita la procedura con massima trasparenza.Almeno due volte, è doveroso, chiunque vuole controllare controlli.Nico Torrisi, come me, ci mettiamo la faccia e vogliamo fare un'operazione miliardaria pulita. Nico la vede come me, ma siamo sullo stesso obiettivo: lasciare un esempio.Acquistare un immobile che diventi il nucleo base di un futuro ente fiera che possa arrivare nel tempo a 30mila metri quadrati coperti.Abbiamo già trovato una struttura già presente, ho riunito tutti coloro che fanno fiere a Catania al coperto, ho chiesto di andare a vedere i siti che ci sono stati proposti.Quello collocato all'interno del centro commerciale all'Ingrosso che permette espansione nei terreni comunali.Gruppo Napoli carta, Fronterrè, De Luca di Misterbianco, Quartarone, gente che ha costruito e avrà per 90 anni l'utilizzo di quegli immobili.Sì, all'aeroporto di Catania, ha incontrato Torrisi e me.Ho avuto un incontro più che serio, pur avendo lui affermato di essere contrario alle privatizzazioni, devo dare atto che è stato molto disponibile nei consigli, nel chiederci di essere trasparenti, di non vendere a uno speculatore, ci ha fatto il ragionamento di uno che aveva condiviso la nostra ideaChi offrirà il miglior piano industriale e la migliore offerta economicaParliamo di un gruppo che dovrebbe mettere sul piatto un miliardo di euro più gli investimenti che si devono fareDue aeroporti in Inghilterra sono stati venduti col moltiplicatore 30 e non 20, non voglio andare in borsa perché perderei il premio di maggioranza che vale 150milioni di euroSe vogliono concorrono. Loro pensavano a un aeroporto non concorrente, puntavano molto sul porto di Augusta e la ferrovia veloce Catania – PalermoPrivatizziamo l'aeroporto se vogliamo far crescere la Sicilia, se vogliamo continuare con la piccola politica la Sicilia affonda.La politica sta mostrando un volto serio, dal Pd a Forza Italia, abbiamo parlato con Musumeci e devo dargli atto che sull'aeroporto alla fine è su posizioni assolutamente assimilabile alle nostre.Non lo so, non dipenderà da meNon le farò mai un nome, ma ce l'ho in testa. Lui lo ha capito