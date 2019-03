È lui il presunto autore della sparatoria avvenuta martedì sera a Lipera, frazione di Santa Venerina, davanti ai locali di una rivendita di ceramiche e idraulica. L'indagato ha raggiunto l'attività commerciale in auto, ha suonato il clacson, uno dei fratelli presenti in azienda pensando fosse un cliente è uscito, ma in quel momento Filippo Castorina avrebbe scavalcato il cancello e avrebbe fatto fuoco ferendo il congiunto di 37 anni. L'altro fratello avrebbe gridato "Chi facisti Filippo" (che hai fatto Filippo, ndr) e avrebbe immediatamente soccorso il parente, chiedendo di allertare i soccorsi. Intanto Castorina si sarebbe dato alla fuga. A quel punto è scattata la corsa al pronto soccorso di Acireale. A quel punto i sanitari hanno allertato i carabinieri dell'arrivo in ospedale di un ferito d'arma da fuoco. I militari quindi hanno raccolto le prime testimonianze e anche attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza installate davanti al piazzale della ditta hanno ricostruito quanto era successo. I sospetti si sono immediatamente concentrati in Filippo Castorina, che però è risultato irreperibile. Gli investigatori, sotto il coordinamento della pm Santo Distefano, hanno avviato una vera e propria caccia all'uomo.Il movente che avrebbe scatenato tutto sarebbero stati dissidi personali. Una sorta di invidia nei confronti dei successi economici dei due fratelli che gestivano l'impresa commerciale. L'indagato ha raccontato, che visti i precedenti, avrebbe deciso di andare armato in azienda perché avrebbe avuto paura di una possibile aggressione. Non avrebbe accettato di essere estromesso dagli affari di famiglia.Una versione però che non collima con quanto emerge dai filmati, dove si nota Castorina alzare il braccio, prendere la mira e sparare contro il fratello che è distante 10-15 metri. Secondo il Gip Luca Lorenzetti, che ha convalidato il fermo e applicato la misura cautelare in carcere, Castorina "ha agito con premeditazione in quanto si è prima procurato una pistola e poi si è recato presso i locali della ditta". Pistola che a dire dell'indagato avrebbe trovato nella casa della madre defunta. Inoltre ha raccontato che dopo la sparatoria avrebbe vagato per quasi due giorni fino a quando non ha deciso di costituirsi. A domanda diretta degli investigatori su dove fosse l'arma, Castorina ha spiegato di aver buttato la calibro 9 a mare, vicino al porto di Riposto.