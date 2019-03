Nel Suv c'erano i bagagli rubati ai turisti

I poliziotti sono intervenuti in viale Castagnola, dove erano state segnalate due valigie che erano state abbandonate poco prima da alcune persone che viaggiavano a bordo di un’autovettura di colore scuro. In effetti, sul posto, gli agenti hanno notato quella che poi si è rivelata essere refurtiva e, sentiti alcuni testimoni, hanno appreso che le due valigie erano state abbandonate in quel luogo da tre persone, viaggianti a bordo di un Suv scuro, che si erano allontanate dopo aver rovistato velocemente all’interno delle stesse.ha velocemente tentato di dileguarsi, imboccando il viale Castagnola in direzione dell’Aeroporto.È iniziato, così, un inseguimento durante il quale il conducente del Suv ha interrotto bruscamente la marcia, per poi riprenderla in retromarcia e centrando con lo spartitraffico presente. A quel punto, l’auto non è stata più in grado di muoversi, costringendo, così, i malfattori a scappare a piedi, immettendo si in un’area di folta vegetazione, tra il viale Sisinna e la via Zia Lisa.successivamente identificato per il 46enne.All’interno del SUV sono state ritrovate numerose valigie e oggetti idonei allo scasso.Nel contempo, altri equipaggi di Volante hanno rintracciato in viale Kennedy dei turisti di nazionalità americana i quali, poco prima, avevano subito il furto dei propri bagagli custoditi all’interno delle auto.Volpe, pregiudicato sottoposto all’obbligo di dimora, è stato, quindi, tratto in arresto per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione del Pm di turno, posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.