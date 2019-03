per l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Incassava i soldi per conto dei Nizza, gruppo affiliato al clan Santapaola-Ercolano. Il Giudice ha inflitta una pena di due mesi in meno rispetto a quella richiesta dal pm Rocco Liguori al termine della requisitoria.la "Trade Srl" che avrebbe elargito ai Nizza 500 euro ogni mese dal 2010. Avrebbero smesso solo quando il gruppo non è stato completamente smantellato e poi si è arrivati alla cattura nel 2017 del narcotrafficante Andrea Nizza. Le indagini sono partite dalle rivelazioni del pentito Seminara, che oltre ad essere l'autista del boss di Librino aveva anche un ruolo di vertice per lo spaccio a San Giovanni Galermo.Il cerchio si è chiuso quando è stata verbalizzata la testimonianza della parte offesa. Parole che hanno blindato l'inchiesta che lo scorso mese di settembre ha portato all'arresto del 35enne. In poco meno di sei mesi si è arrivati alla sentenza di primo grado.