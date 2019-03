Purtroppo, la mia persona è stata coinvolta in fatti e dicerie che non mi appartengono e che sono ben lontani dal mio modus operandi e dai miei valori.Quando ho compreso che il mio ruolo di vice sindaco stava creando difficoltà a livello operativo all'intera amministrazione, ho preferito dimettermi in modo del tutto volontario. Dimissioni che, contrariamente a ciò che si sente dire in giro, non sono scaturite dal venir meno all'accordo politico con il sindaco Ruggero Strano: anzi, sono certa che una volta che tornerà la dovuta "quiete politica" potrò tornare al mio ruolo di amministratrice.cioè vicino al sindaco e vicino al gruppo di Libera Iudica, poiché credo nel programma che stiamo portando avanti con successo.La politica è per me coerenza e mettersi al servizio del prossimo e continuerò a farla con lealtà e onestà nel rispetto dei cittadini e del mio ruolo. In tal senso, mi dissocio da ogni forma di politica violenta o che possa assumere atteggiamenti di vendetta.Ed a breve ripristinerò il mio orario di ricevimento presso il Comune.