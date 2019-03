Una sera di 25 anni è stato trucidato Luigi Bodenza, assistente capo della polizia penitenziaria. È stato ucciso con 13 colpi di pistola in via Due Obelischi. Stava tornando a casa, a Gravina di Catania, dopo aver terminato il servizio al carcere di Piazza Lanza. Sul muro di cinta di quello stesso istituto penitenziario da diversi anni, per volere di AddioPizzo, è impresso il volto di Luigi Bodenza, una delle tante (troppe) vittime catanesi della mafia. Eroi silenziosi.Un attacco alla divisa che l'ispettore indossava con orgoglio e sacrificio. Bodenza è stato ucciso senza una giustificazione valida. Per la follia omicida di Giuseppe Maria Di Giacomo, all'epoca giovane boss della cosca Laudani e oggi un pentito. Tra i clan più sanguinari di Catania.La parola giustizia sulla lapide di Luigi è stata scritta solo nel 2008, appena undici anni fa. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo per Giuseppe Maria Di Giacomo, che un anno dopo è diventato collaboratore, Vittorio La Rocca e Giuseppe Ferlito. L'indagine ha avuto una svolta quando Alfio Lucio Giuffrida ha deciso di vuotare il sacco ai magistrati ed ha raccontato ogni dettaglio di quel vile piano di sangue. Poi sono arrivate le rivelazioni di Salvatore Troina, che hanno permesso di arrivare ad una verità processuale.E come diceva Peppino Impastato, un altra vittima innocente, "la mafia è una montagna di merda".