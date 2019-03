Di questo si è parlato in occasione del convegno “Aeroporti e Aerei per la Sicilia”, moderato dal giornalista Mario Barresi. Numerosi i relatori: il senatore Maurizio Santangelo, Luciano Cantone, deputato M5S componente della Commissione Trasporti alla Camera, il capogruppo M5S Ars, Francesco Cappello, il direttore generale dell’Enac, Alessio Quaranta, la deputata Stefania Campo, Valentina Palmeri e il ministro dei Trasporti Toninelli.

”, ha detto tra gli applausi puntuali di deputati e consiglieri pentastellati. Toninelli ha ribadito di nutrire “forte perplessità”, ma ha assicurato che ogni passaggio sarà monitorato dal Ministero che “vigilerà” e imporrà regole severe. “Gli investitori devono realmente investire e qualora non lo facessero, metteremo delle penali”, ha assicurato garantendo un impegno sul “dossier”. Il rischio da scongiurare è di “monetizzare oggi, senza pensare al domani”, ha ribadito assicurando la massima attenzione affinché i potenziali investitori facciano gli interessi dei siciliani e non del loro portafoglio.

Il mantra manzoniano del Movimento Cinquestelle ha scandito il caldo pomeriggio catanese sfidando margini risicatissimi di manovra. Al centro del contendere c’è l’operazione di privatizzazione relativa all’aeroporto di Catania che già domani pomeriggio potrebbe “decollare” con il voto dell’assemblea dei soci. Il giorno della vigilia è stato particolarmente caldo, complice la presenza del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in Sicilia e il convegno sul sistema aeroportuale fortemente voluto dai vertici regionali pentastellati. Un botta e risposta a colpi di agenzie tra il ministro e il presidente della Supercamera Piero Agen ha, inoltre, scandito le ore precedenti al convegno. “Privatizzare potrebbe essere un errore, vigileremo”, aveva detto il ministro che già in mattinata, secondo i bene informati, aveva incontrato in aeroporto Agen.. “Il processo di privatizzazione non è del tutto corretto e c’è una norma nascosta nei quattro collegati alla Finanziaria regionale con la quale si chiede ai proprietari pubblici di società aeroportuali la vendita entro 90 giorni delle azioni, pena la decurtazione dei trasferimenti regionali. Perché indurre gli enti pubblici a vendere le quote?", ha detto Campo. "Noi proponiamo invece - ha aggiunto - di mettere in rete sinergica tra loro i sei aeroporti siciliani, in una crescita integrata e con possibili specializzazioni. Sarà la nostra unica porta d’ingresso per superare l’isolamento e restare autonomi dalle pressioni delle grandi compagnie internazionali, in una visione diversa, trasparente e lineare. Aprire le porte della Sicilia significa innescare politiche di sviluppo che tendano principalmente ad aumentare i flussi fino a farli raddoppiare, con costi decisamente più bassi”.“Realtà pubbliche e private in Italia possono funzionare bene o male, l’importante non è l’assetto proprietario ma quello gestionale”, ha detto sottolineando però come l’incremento del volume di passeggeri che ha caratterizzato lo scalo etneo necessita di investimenti corposi (una delle argomentazioni portate avanti dai sostenitori della bontà dell’operazione di privatizzazione). Sullo stesso punto si è soffermato il sindaco Pogliese, che sulla privatizzazione ha invocato trasparenza ed equilibrio, un’operazione “che necessita di investimenti molto significativi che gli attuali soci non sono in grado di fare”.. “Nutro forti perplessità e temo possa essere un grosso errore vendere le azioni da parte dei soci che sono soggetti tutti pubblici. Il ministero vigilerà in ogni singolo dettaglio su questo passaggio perché non siano commessi errori