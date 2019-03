. Salvatore Cordaro, quella mattina del 27 gennaio 2011 è andato a lavorare, ma non è più tornato a casa. Mentre operava con l'escavatore nella cava di estrazione di pietra lavica di contrada Nocilla a Nicolosi un costone di pietra è franato e lo ha colpito uccidendolo. Le indagini svolte dai carabinieri coordinate dalla procura hanno portato davanti al Tribunale il sorvegliante dei lavori,, accusato di omicidio colposo.Mentre per gli altri capi di imputazione la giudice ha assolto con la formula perché "il fatto non sussiste". La pm aveva chiesto la condanna a 3 anni di reclusione. Nel processo si erano costituite come parti civili l'Inail, la madre e il fratello della vittima. Le accuse mosse dalla Procura nei confronti del sorvegliante sono state pesantissime. A Magrì sono state contestate omissioni e condotte colpose di negligenza, imperizia e imprudenza che avrebbero cagionato la morte dell'operaio. Nel corso del dibattimento la difesa ha offerto una serie di documentazioni che accertavano i rispetto delle norme in vigore in tema di sicurezza da parte dell'azienda che operava nella cava di frantumazione, teatro dell'incidente.Il dolore della famiglia Cordaro a cui Salvatore è stato strappato improvvisamente e tragicamente. Senza il tempo dell'ultimo abbraccio.