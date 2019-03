Un infarto fulminante ha colto nel sonno la scorsa notte l'ex sindaco di Aci Sant'Antonio Pippo Cutuli, stroncandogli la vita. La notizia del decesso, cosa veloce stamani nel piccolo comune, ha gettato nello sconforto numerosi suoi sostenitori. Primo cittadino dal 2008 al 2013, Cutuli ( 62 anni di età) non si era ricandidato per il secondo mandato ed aveva sostenuto Antonio Di Stefano, attuale consigliere comunale di minoranza. Tra il 2003 al 2008 era stato vice presidente del Consiglio provinciale di Catania.che mi ha sostenuto alle scorse amministrative esprimo sentite condoglianze ai cari del dott. Pippo Cutuli, una notizia scioccante che non avremmo mai voluto sentire, chi ha avuto il piacere come me di stare accanto a lui da amministratore comunale durante il suo mandato da Sindaco può testimoniare l’amore per Aci Sant’Antonio, sopratutto alle sue tradizioni. Oggi perdiamo una grande persona sotto il profilo politico ed umano", lo ha dichiarato Antonio Di Stefano, consigliere di minoranza già candidato sindaco alle scorse elezioni contro Santo Caruso.