Vicino al boss Francesco Di Stefano, uomo di vertice della cosca fondata da Jimmy Miano dopo la scissione con il gruppo di Pippo Garozzo, ‘u maritatu. Il curriculum criminale di Parisi conta omicidi, mafia e droga. Nonostante le condanne l’indagato era ai domiciliari perché è stato ammesso a una misura alternativa alla detenzione penitenziaria. Gli investigatori della Squadra Mobile e dello Sco sono andati a casa sua perché stavano cercando armi. E l’hanno trovata. Il 41enne è finito dritto al carcere di Bicocca.Il motivo scatenante, come in molti casi, è il controllo dello spaccio di droga nella zona. All’epoca a reggere le fila dei Cappello c’era Giovanni Colombrita, un boss di vecchio stampo. E a Francesco Di Stefano, reggente dei Milanesi alla fine degli anni 2000, sarebbe arrivata la voce che Colombrita non volesse interferenze nei suoi affari. Ciccio ‘pasta ca sassa, testa calda quale è, non avrebbe preso bene questa sorta di divieto e avrebbe deciso di organizzare l’omicidio di Giovanni Colombrita. Ma quando il gruppo di fuoco si apposta per l’agguato, il boss, che forse aveva capito tutto, si barrica in casa e non scende. A quel punto il bersaglio diventa Orazio Pardo, all’epoca numero 2 della cosca Cappello. Il delfino di Colombrita si salva grazie anche al suo guardaspalle Turi Liotta, ferito al piede. In quel periodo la Squadra Mobile stava intercettando i due clan. Gli investigatori capiscono che c’era stato un tentativo di omicidio. E scatta una perquisizione in Corso Indipendenza che porta al ritrovamento di una calibro 45. Quanto accaduto la sera del primo ottobre 2009 diventa più chiaro quando diventa collaboratore di giustizia Michele Musumeci, detto Pamela, soldato dei Cursoti Milanesi. È lui che racconta i retroscena dell’agguato fallito e fa i nomi di Rosario Angrì e Christian Nicola Parisi. Il primo decide di abbandonare la malavita e diventare pentito.Quindi il ritrovamento di una pistola non può essere relegato a un semplice sequestro. Certamente ci saranno indagini serrate e particolareggiate per accertare intanto se c’è un collegamento con la militanza di Parisi nei Milanesi. Oppure se si tratta di una vicenda criminale slegata alla mafia. Saranno i poliziotti, guidati dal dirigente Antonio Salvago, a trovare le risposte.