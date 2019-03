con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato in stato di libertà per ricettazione. Nella mattinata di ieri, durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della squadra del Commissariato di Nesima transitando nei pressi della casa cantoniera che costeggia la strada ferrata della Fce nel Comune di Misterbianco, notavano due persone che, armeggiavano con un grosso sacco della spesa e una cassetta per la frutta.pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, entrambi residenti a Catania risultavano sprovvisti dei documenti d’identità e non fornivano valide informazioni in merito al possesso di vari attrezzi da lavoro e di circa 30 chili di fili elettrici di diverso tipo.Mentre gli agenti cercavano di individuare il sito in cui era stato perpetrato l’eventuale furto degli oggetti, Angelo Licciardello, appiedato, si dava ad una fuga rocambolesca attraverso la strada ferrata in direzione Catania.Licciardello si è lanciato dal muro che delimita la tangenziale, alto circa 6 metri. L’agente di polizia percorreva lo stesso tragitto lanciandosi anch’egli dal muro riuscendo a bloccare il fuggiasco.Giunti sul posto altri agenti che provvedevano e ripristinare la circolazione stradale e a prestare i primi soccorsi al fuggitivo e al poliziotto feriti durante il lancio dal muro.di turno della locale Procura della Repubblica veniva sottoposto agli arresti domiciliari per la violazione dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione degli attrezzi sequestrati, mentre il complice veniva deferito all’Autorità giudiziaria in stato di libertà per il reato di ricettazione.