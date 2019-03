Un’ipotesi che i diretti interessati, almeno al momento, smentiscono. Anche perché, il deputato Ars del Partito democratico un candidato lo avrebbe: Natale Consoli, titolare in tandem con Domenico Nicosia del progetto civico “L’altra voce”. Da Facebook arriva intanto la scatto che dovrebbe sterilizzare ogni ricostruzione giornalistica: una foto di squadra con Sammartino capitano e l’inequivocabile “Le chiacchiere stanno a zero, le certezze sono queste: Avanti tutta!”. Basta questo a chiudere la faccenda?Fino alla presentazione delle liste, il quadro è da ritenere in evoluzione e ogni ipotesi potabile. In fondo, a Motta nessuna formula politica può ritenersi davvero inedita. Già, perché assai prima che Carrà venisse folgorato sulla via di Pontida, la sua elezione avvenne con il supporto dell’allora Articolo 4. A siglare quel patto non fu però Sammartino, ma Valeria Sudano in persona. Uno scambio di favori elettorali a tutto tondo figlio delle Regionali di appena un anno prima: il futuro sindaco aveva sostenuto infatti l’esponente al femminile di un centrodestra allora in frantumi. Con la conquista del comune normanno, tuttavia, quel patto non si è evoluto in un accordo politico organico: tant’è che Carrà non è passato né con Articolo 4 né tantomeno con il Pd. L’approdo tra i salviniani a braccetto del poi epurato Filippo Drago e la candidatura alle Regionali sotto le insegne del Carroccio sono di conseguenza.Perché la storia recente della cittadina della Valle del Simeto ha ancora altro da raccontarci. Lungo la scorsa tornata elettorale, a Motta si consumò una delle pagine più laceranti del Pd etneo. Non uno. Neanche due. Bensì tre furono i candidati espressione in qualche modo del centrosinistra. La vicenda di Carrà l’abbiamo già accennata; ma fu lo scontro tra Daniele Capuana (allora vicino ai liberal di Enzo Bianco) e Danilo Festa (espressione degli original Pd) a tenere banco. La scelta della segreteria provinciale di sterilizzare l’uso del simbolo fu la spia di uno psicodramma che si sarebbe riproposto di lì a poco anche in altre piazze della provincia (vedi Giarre). E tra i due litiganti, fu Carrà a goderne, benché di misura: con 13 voti di distacco, e una mare di veleni successivi, fu lui a indossare la fascia tricolore gettando Capuana nello sconforto.Che da allora il sistema elettorale è mutato e stavolta si vota con il maggioritario. Tradotto in numeri, significa che al cartello primo arrivato andranno i due terzi dei consiglieri comunali e al secondo la parte restante della torta. Il terzo sarebbe fuori. Una tagliola che da qui alla presentazione delle candidature potrebbe imporre soluzioni a rischio zero per i concorrenti in campo. Al momento, però, soltanto due candidati hanno affisso i manifesti. Anastasio Carrà ha optato per la foto in cravatta verde e la spilla di Alberto da Giussano sulla giacca, ma il logo scelto non sarà quello della Lega. Una scelta strategica e inclusiva di ogni possibile sviluppo. Danilo Festa accende la lampadina e la lancia il progetto “Immagina”: “Immaginiamo un paese che sappia liberarsi dalla dipendenza economica delle royalties, che consideri la discarica un male assoluto e non un ufficio di collocamento”, scrive sul proprio blog il candidato sindaco nato e cresciuto a sinistra.potrebbe essere un nodo altrettanto politico a cucire o scucire le possibili coalizioni. Sul tema della discarica a Tiritì, è risaputo che il no di Festa è irriducibile. Ma è altrettanto risaputo che Carrà e Sammartino, in materia, hanno ben altre idee.