Incendio all'ospedale di Acireale

per un incendio che ha interessato il vano scala sul retro del reparto fisiatria, al primo piano. Non si è resa necessaria l'evacuazione dei pazienti ricoverati, ma solo la messa in sicurezza dei locali fino al completo ripristino delle loro ordinarie condizioni di fruibilità. A supporto del personale dei Distaccamento di Acireale e delle operazioni di spegnimento è stata inviata anche un'autoscala dalla Sede Centrale del Comando do Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.