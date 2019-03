Nel pomeriggio di ieri, personale delle Volanti decideva di effettuare un controllo nel cortile Doberdò, ubicato nel quartiere San Cristoforo e noto per l’attività di spaccio d sostanze stupefacenti; gli operatori imboccavano appiedati via Telefono, che porta appunto al suindicato cortile, dove (passando inosservati grazie alla presenza di una struttura provvisoria in pannelli metallici) constatavano la presenza di un uomo, risultato essere Giovanni Valenti, il quale si avvicinava ad un individuo e, dopo aver scambiato poche battute con questi, si dirigeva verso un’autovettura parcheggiata a pochi metri dal cui parafango posteriore destro estraeva un involucro che subito dopo cedeva all’individuo in cambio di qualcosa.. L’uomo veniva trovato in possesso della somma di 15 euro, provento dell’attività illecita, e nell’autovettura di cui sopra (in evidente stato di abbandono e utilizzata come deposito), tra il parafango e lo pneumatico posteriore destro, veniva rinvenuto un sacchetto in plastica al cui interno erano 14 dosi in carta stagnola contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo lordo di circa 25 gr.Pertanto, Valenti veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Informato il pm di turno, disponeva che l’arrestato venisse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data odierna.