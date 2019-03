I giudici della seconda sezione penale della Corte di Appello di Catania, presieduta da Dorotea Quartararo, hanno accolto l'istanza dei legali Enzo Mellia e Giuseppe Marletta, per Maesano, e Orazio Consolo e Giuseppe Di Mauro, per Barbagallo, disponendo con ordinanza l'immediata scarcerazione dei detenuti.Una pena concordata tra la Procura generale e i difensori. Entrambi sono stati condannati per aver intascato una mazzetta dall'imprenditore Giovanni Cerami, gestore della società Halley Consulting, in cambio di un appalto. L'ex sindaco e l'ex consigliere comunale, dopo aver trascorso un periodo di detenzione di un anno, erano stati rimessi in libertà. La nuova norma, che dispone l'espiazione obbligatoria delle condanne per corruzione, aveva determinato il ritorno in carcere.Per questo la Corte, accogliendo l'istanza della difesa, ha deciso la sospensione dell'ordine di carcerazione emesso nei confronti di Maesano e Barbagallo, ritenendo che l'esecuzione della pena sarebbe dovuta avvenire “con le modalità previste secondo la legge vigente al momento del passaggio in giudicato della sentenza”. Per questo, sempre secondo la Corte, “l'ordine di esecuzione avrebbe dovuto essere sospeso, dando avviso al condannato che entro trenta giorni dalla notifica avrebbe potuto presentare un'istanza volta ad ottenere una misura alternativa alla detenzione”.“Un serrato confronto di opinioni sul versante del fatto e del diritto – commentano soddisfatti gli avvocati Enzo Mellia e Orazio Consolo - La Corte di Appello ha accolto le ragioni che la difesa ha esplicitato oralmente e per iscritto”.