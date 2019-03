Il magistrato di sorveglianza aveva concesso il permesso per "gravi motivi familiari".L’uomo sarebbe dovuto tornare in cella ieri. Gesualdo Sapienza a Volterra deve finire di scontare una pena di 14 anni e 4 mesi iniziata nel 2011 per aver ucciso un uomo con il quale aveva dissapori: il 10 giugno del 2010 assissinò con tre colpi di fucile da caccia il 35enne Carmelo Ferraro, operatore ecologico di Palagonia, che era entrato nella sua casa (nelle campagne di Caltagirone) brandendo una spranga. Durante il processo d'appello l'imputato ha reso dichiarazioni spontanee, dicendo di avere ucciso per legittima difesa perché di fronte al rischio incombente di avere la peggio in maniera irrimediabile. Fatto sta che è stato condannato a 14 e 4 mesi per omicidio volontario: gli è stata riconosciuta l'attenuante della provocazione. Sapienza tra l'atro non è nuovo ad evasioni: il latitante aveva già scontato una grave condanna per reati gravi compiuti sempre in Sicilia e nel 1996, anche allora approfittando di un permesso, era evaso dal carcere di Perugia.