CATANIA - Gli inquilini di un appartamento del rione San Cristoforo di Catania, in cui stamattina è scoppiato un incendio, sono stati salvati grazie all'intervento dei pompieri.

Uno di loro è un disabile. I due fortunatamente stanno bene. Solo tanto spavento. L'allarme è arrivato alla sala operativa dei Vigili del Fuoco intorno alle 11. L'appartamento di vicolo della Magnolia, una traversina di via Delle Calcare, è andato completamente distrutto. Sul posto sono state inviate diverse squadre dei Vigili del Fuoco: una dalla partenza sud mentre dalla Centrale di via Cesare Beccaria è arrivata l'autobotte. A supporto anche una pattuglia della polizia e un'ambulanza del 118. Le due persone sono in buone condizioni, i sanitari che li hanno visitati non hanno ritenuto necessario infatti il trasferimento in ospedale. I Vigili del Fuoco ora sono al lavoro per determinare le cause del rogo, quasi sicuramente di natura accidentale.