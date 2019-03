da un giovane studente di un gruppo di destra da una ventina di appartenenti a centri antagonisti di sinistra ed esprime "piena solidarieta' nei confronti di un giovane impegnato a diffondere idee e valori in cui crede, a prescindere dalla condivisione dei medesimi". "L'aggressione compiuta nei confronti del giovane, peraltro particolarmente odiosa per le modalita' con cui si e' svolta - continua la nota - non puo' in alcun modo essere giustificata con impropri richiami ad un pretese antifascismo". "Riteniamo infatti, in piena aderenza con i principi ed i valori della nostra Costituzione Repubblicana, che il libero confronto delle idee sia alla base della dialettica democratica e del nostro ordinamento repubblicano".