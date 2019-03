Vogliamo che le separazioni si risolvano con processi più rapidi. Garantiremo inoltre ai bambini il diritto di trascorrere tempi adeguati con la mamma, col papà e coi nonni che troppo spesso vengono dimenticati nelle sentenze.La mediazione familiare viene già applicata con successo in molti paesi europei e vuole essere un aiuto per le coppie in difficoltà. Non aggrava nè i tempi nè i costi visto che l'obbligo è limitato al primo incontro (gratuito per legge) e non si applica alle coppie che abbiano già trovato un accordo consensuale. Smentiamo nel modo più assoluto che la riforma dell'affido condiviso preveda l'abolizione dell'assegno per il coniuge debole o che si applichi nel caso di violenza. Queste sono autentiche menzogne. Il genitore violento sarà allontanato, ma anche il genitore che costruisca false accuse sarà pesantemente sanzionato. Non si scherza sulla pelle dei bambini.tra padri e madri, consentendo loro di prendersi cura dei figli in modo equilibrato anche nel caso di separazione o divorzio. Ogni altra affermazione circa la presunta volontà di porre la donna in condizioni di inferiorità non coincide affatto col mio pensiero. Sono pronto a chiedere conto in ogni sede, anche giudiziaria, a chi continui ad infangarmi o ad attribuirmi idee che non mi appartengono"