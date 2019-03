I carabinieri della compagnia di Acireale, già poche ore l'accaduto, avrebbero avuto sospetti precisi su una persona. Ed infatti hanno avviato una serrata caccia all'uomo. Quest'ultimo sentendosi braccato dagli investigatori questa mattina avrebbe deciso di presentarsi ai militari per l'arma. L'accusa che rischia è di tentato omicidio.Sin da subito infatti gli inquirenti avevano escluso la pista criminale. La vittima, che è stata colpita all'occhio dalla pallottola, è in questo momento ricoverato al Policlinico di Messina dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L'uomo comunque non sarebbe in pericolo di vita.