La Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà due uomini per furto aggravato.

Nei giorni scorsi, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera, in servizio presso l’aeroporto di Catania, a seguito di attività di indagine, deferiva in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania due uomini P. A. e K. R. responsabili di furto aggravato in concorso. I due nella notte dello scorso 1 dicembre, all’entrata del parcheggio P4, hanno scassinato un distributore automatico di bevande ed alimenti, appropriandosi della cassetta del denaro con l’incasso all’interno.

e anche grazie alla pregressa conoscenza del tessuto criminale della zona, riusciva ad identificare gli autori del reato che sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G.