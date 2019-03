Due murales in due punti diversi della città dedicati alla vittima, oltre ad una canzone neomelodica. Ferite che non si rimarginano. Per gli amici di Enzo quella notte di sangue al Fortino ha rappresentato una tragedia immane. Aveva appena 21 anni quando è stato raggiunto da due colpi di revolver. Era il 20 dicembre. Enzo Valenti e Danilo Guzzetta avevano un appuntamento per discutere e cercare di risolvere una questione personale e sentimentale.Poi la tensione nel quartiere fa ragionare il giovane che decide di costituirsi.Il Gup Giovanni Cariolo ha condannato Guzzetta a 16 anni e otto mesi di reclusione. La richiesta del pm Fabrizio Aliotta era stata di 16 anni. Il giudice ha escluso l’aggravante dei motivi futili, ma non ha concesso le attenuanti generiche. Ed è su questo punto forse, ma bisognerà attendere le motivazioni, che si concentrerà il ricorso dell'avvocato Mario Pavone, difensore del giovane imputato.