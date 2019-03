Come accertato dai militari i due, alternandosi nelle funzioni di pusher e vedetta, avevano nascosto lo stupefacente all’interno di una Peugeot 206 dalla quale, ogni volta, prelevavano le dosi da piazzare ai clienti sotto i portici del civico 3 di viale Castagnola.

Gli arrestati, in attesa del giudizio per direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.

hanno arrestato nella flagranza i catanesi Emanuele Dell’Acqua, cl.90, e Carmelo Di Bella, cl.88, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Ne hanno osservato pazientemente le modalità di spaccio, fermando anche un cliente con la dose di stupefacente appena acquistata, per poi intervenire a sorpresa e bloccarne l’attività illecita.