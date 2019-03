È il 7 ottobre del 2016. Da una parte i boss santapaoliani di piazza San Cocimo e dall’altra Massimo Salvo, 'u carruzzeri, uomo di vertice dei Cappello-Bonaccorsi, accompagnato dai picciotti più fedeli. Da quello che poi racconteranno i due gestori del locale agli investigatori, l’argomento dell’incontro era la gestione del servizio security. Una gestione contesa tra i due clan.E allora passiamo agli attori protagonisti. Da una parte alcuni degli indagati finiti in manette ieri nel blitz Zeta, tra cui Rosario Zuccaro, figlio dello storico boss, Luigi Gambino, Carmelo Giuffrida e Giovanni Fabio La Spina, mentre dall’altra insieme a Massimo ‘u carruzzeri, c’era uno dei fratelli gemelli Luca Santoro, e Sebastiano Calogero.Dal dialogo, i poliziotti capiscono che Rosario Zuccaro è andato alla riunione armato. Piazza: “Già piglia le pistole, ci chiudiamo… già pensano subito… al papà. “Vediamo cosa mi manda a dire…”. Il fatto che Zuccaro jr sia andato portandosi dietro una pistola non è piaciuto a Luigi Gambino che dopo la riunione manifesta a Verderame la sua insofferenza. “Perché lui non lo capisce che significa! Se te la vedono..? Ma tu hai rispetto per me? Perché sei venuto con questa cosa addosso?!”.Massimo Salvo cede la gestione della “sicurezza” a Rosario Zuccaro. Gambino racconta: “Quello Massimo ha calato le ali.. poi, poi… poi gliel’ha data la sicurezza… gliel’ha data a lui. Vuoi la sicurezza? Prenditela! Ti devi prendere tutte le responsabilità tu però… non è che gliel’ha data a Pier… a lui… gliel’ha data a lui”. E alla fine, infatti, i figli di due degli indagati vengono assunti come “bodyguard”.