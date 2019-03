CATANIA – Il più grande evento sportivo della città, la Corri Catania, destinerà il ricavato della vendita delle magliette e dei pettorali all'allestimento di un’area polifunzionale per la preparazione al parto delle future mamme e per la gestione dei neonati presso il Dipartimento Materno-Infantile diretto da Giuseppe Ettore.È questo uno degli spetti del progetto “La scuola della nascita”, che sarà presentato venerdì 22 marzo nell'ospedale Garibaldi di Catania alla presenza dell’Assessore regionale alla salute Ruggero Razza, dell’Assessore regionale alla famiglia Antonio Scavone, del Sindaco di Catania Salvo Pogliese, del Magnifico Rettore dell’ateneo etneo Francesco Basile, il Direttore Generale dell’Arnas Garibaldi, Fabrizio De Nicola.“La Nascita di un bambino – spiega Giuseppe Ettore - e gli esiti di salute della madre e del neonato rappresentano un momento centrale nella vita della donna, della coppia, della famiglia, con forti ripercussioni sull'intera comunità. La Scuola della Nascita è un luogo di incontro tra la donna e il partner e i professionisti per sostenere una esperienza positiva attraverso una scelta informata che mira all'empowerment della donna e a bilanciare “natura” e “cultura”.Con questo progetto, il Garibaldi vuole “promuovere tra i professionisti la cultura della fisiologia, delle buone pratiche, di un linguaggio clinico comune e del lavoro in equipe, la continuità assistenziale territorio - ospedale - territorio per ottimizzare la comunicazione e i livelli di assistenza erogati”.