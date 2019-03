A Catania, il coordinamento di Libera che ogni anno organizza la giornata della memoria, ha voluto mettere in risalto la difesa dei diritti umani. Sul molo di levante, insieme ai nomi delle vittime di mafia, si sono aggiunti quelli dei sei migranti morti nel naufragio di un barcone della speranza nel 2013 alla Playa. L’elenco delle vittime è stato letto dai ragazzi delle scuole che hanno partecipato al corteo, ognuno di loro indossava un giubbotto arancione di salvataggio in ricordo dei sei ragazzi morti annegati sulla battigia del Lido Verde.Quest’anno ne abbiamo aggiunti sei, quelli dei migranti morti annegati alla Playa. Libera è in prima linea insieme alle scuole, al volontariato e a tutte le persone di buona volontà per i diritti di tutti, migranti e ultimi”. Nel 2013 un barcone con a bordo 100 persone arriva, all’alba, vicino la battigia della spiaggia catanese. Nel tentativo di raggiungere la riva sei migranti muoiono annegati. Tutti ragazzi con età inferiore ai 30 anni e uno di loro di soli 15.. Il corteo è stato aperto da uno striscione con la scritta “orizzonti di giustizia sociale” tenuto dai bimbi delle scuole etnee e dall’assessore alla Pubblica Istruzione e Pari Opportunità del comune di Catania Barbara Mirabella. “Aprire questo corteo con i bambini è il modo migliore per comprendere da dove si deve partire nel ricordo di questo elenco di nomi che sembra non finire mai. Questa non è solo la giornata della memoria, ma anche dell’impegno e questo deve venire da tutti. La memoria ricorda tutti e tutto, ma deve servire a far capire chi siamo, dove stiamo andando e dove vogliamo arrivare”.sotto una leggera pioggia, di tutti i nomi delle vittime di mafia e dei sei migranti morti annegati nel tentativo di raggiungere la terra siciliana.