E così, nella giornata di ieri, nell’ambito di un servizio interforze di ordine e sicurezza pubblica disposto dal Questore di Catania, personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, coordinato dal Commissariato di Librino, ha dato luogo a numerosi e diversificati servizi straordinari di controllo del comprensorio territoriale dei quartieri di Librino e San Giorgio, privilegiando la prevenzione e repressione di reati in genere, delle violazioni al Codice della Strada, delle violazioni al regime delle autorizzazioni per gli esercizi commerciali e degli altri fenomeni d’illegalità evidenti.

In particolare, sono stati istituiti posti di controllo in Viale Nitta e Viale B. Pecorino, conseguendo i seguenti risultati: sono state controllate 40 persone, 116 i veicoli e 28 le contravvenzioni al C. di S. di cui, 5 per mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile e 6 per mancato utilizzo del casco; 2 per inottemperanza all’alt intimato dalla Polizia; altri 8 per mancata revisione; 1 per mancata esibizione di documenti; 3 per mancato utilizzo di cintura di sicurezza; e infine altre 2 per uso di cellulare alla guida

Si è proceduto, inoltre, al controllo della regolarità amministrativa di alcuni esercizi commerciali.

In particolare, un autolavaggio, situato nel quartiere Librino, è stato trovato sprovvisto di qualsiasi autorizzazione amministrativa, ragion per cui sottoposto a sequestro con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per complessivi 9132 euro.

E’ stato deferito all’autorità giudiziaria e sanzionato amministrativamente anche il titolare di un bar che aveva creato una sala pubblica da gioco senza possedere la prescritta licenza di P.S. e omettendo l’esposizione della tabella dei giochi proibiti. Nel corso del servizio particolare attenzione è stata inoltre dedicata a contrastare e reprimere il diffuso fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A tal fine, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato sono state effettuate, con esito negativo, tre perquisizioni volte alla ricerca di droga ed armi nelle abitazioni di noti pregiudicati situate in località Vaccarizzo.

Infine, sono stati eseguiti 9 controlli di soggetti sottoposti alla detenzione domiciliare senza riscontrare violazioni di sorta.

Ancora servizi straordinari nei quartieri della città così come voluti in sede di Comitato Provinciale Ordine di Sicurezza Pubblica svoltosi in Prefettura. Dopo i controlli nei quartieri del centro storico, le forze dell’ordine hanno attenzionato i quartieri della periferia.sono stati infatti impiegati 3 equipaggi automontati del Commissariato coordinatore, un equipaggio della Squadra Cinofili dell’U.P.G.S.P., 3 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, una pattuglia dei Carabinieri, un equipaggio della Guardia di Finanza e due pattuglie della Polizia Municipale di Catania, appartenenti ai settori Viabilità ed Annona, oltre a personale della Polizia Scientifica.