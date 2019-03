Pestalozzi, studenti a lezione di integrazione

“All’interno dell’area espositiva gli studenti – spiega Fabio Tiolo, dipendente del Polo Tattile – hanno potuto osservare da vicino diversi articoli tecnici come le calcolatrici parlanti, scacchiere, orologi, misuratori di pressione ed etichettatrici in Braille. A concludere il percorso è stato il terzo step in cui banconisti non vedenti hanno guidato gli studenti all’interno del bar al buio appositamente allestito nella nostra struttura a due ruote”.

“È proprio vero che nella vita – ha concluso al termine della visita Francesca Arena, studentessa dell’alberghiero di viale Nitta – se ci si impegna si può arrivare lontano. Quest’esperienza mi ha fatto capire come molto spesso commettiamo l’errore di giudicare senza metterci nei panni degli altri. A volte, soprattutto noi giovani, ci lamentiamo per problemi futili rispetto a chi quotidianamente combatte battaglie ben più importanti”.

“Inizialmente – racconta Andrea Scirè, alunno dell’istituto professionale alberghiero di viale Nitta – muniti di benda e con l’aiuto esclusivo delle nostre mani ci siamo immersi tra i modellini rappresentanti importanti monumenti artistici e naturalistici della nostra città. Io sono riuscito a riconoscere solo il plastico dell’Etna proprio per la sua forma tipica. Dopo, siamo entrati all’interno dell’autobus del Polo tattile e ho scoperto strumenti utilissimi per ipovedenti e non vedenti che non immaginavo esistessero. Mi hanno colpito soprattutto i giochi dei bambini, gli orsacchiotti parlanti, le fiabe tattili. Queste iniziative ti fanno riflettere: è proprio vero che il nostro corpo può avere dei limiti, ma il nostro cervello no”.concentrarti sul timbro della voce, sui suoni, imparando a guardare non più con gli occhi ma con il cuore. Ho trovato la forza di reagire in me stessa, nella mia famiglia e soprattutto in mia figlia perché grazie ai suoi occhi riesco a guardare la realtà che mi circonda”.In primis per sensibilizzare, attraverso le opportunità che ci offre il Polo tattile regionale, i cosiddetti “normodotati” alla cultura dell’integrazione affinchè, con l’esperienza diretta, tutti possano comprendere che anche la più grave delle minorazioni può essere affrontata se, con intelligenza, si è in grado di sostituire le percezioni ottiche con quelle olfattive, sonore e tattili. Tale percorso diventa, così, un’interessante occasione di maturazione delle nuove generazioni per capire come il confine tra ‘diversità’ e ‘normalità’ spesso sia più labile di quanto si possa immaginare”.