È questo uno dei tratti emersi dall'operazione di polizia scattata questa mattina all'alba. Un blitz che ha permesso di decapitare una delle squadre storiche della cosca Santapaola -Ercolano: quella di 'San Cocimo"La Squadra Mobile di Catania ha assicurato alla giustizia 14 indagati, alcuni dei quali ritenuti affiliati al gruppo di Cosa nostra. Un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania che ha permesso di fotografare l'intero organigramma militare. Ai destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip di Catania sono contestati a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, usura, detenzione e porto illegale di armi e reati in materia di stupefacenti."Le indagini - scrivono gli inquirenti - hanno permesso di disvelare episodi estorsivi ascrivibili al gruppo in parola, l’imposizione del sevizio di security in locali notturni di Catania ed episodi di intestazione fittizia di beni". Ulteriori dettagli saranno illustrati nel corso di un incontro con la stampa dal procuratore Carmelo Zuccaro e dal dirigente della Squadra Mobile Antonio Salvago.