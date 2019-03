I tifosi della Giustizia

Insieme a molti colleghi, sapevamo di aver scelto di svolgere un compito difficile, ma essenziale per il vivere ordinato della collettività: distribuire a ciascuno il suo, debiti e crediti, responsabilità e conseguenze; cosa ancora più terribile, determinare la quantità delle sanzioni, stabilendo quanto malvagia fosse l’azione di un uomo e quale castigo meritasse.ma temperati dalla fiducia nello studio, nella competenza tecnica, nella serenità d’animo e nelle legittime aspettative di quella collettività in nome della quale avremmo dovuto adottare i verdetti. Assai presto, la fiducia nella preparazione scientifica è diminuita: ci siamo resi conto di quanto ignoravamo, di quanto avremmo dovuto (assai di più di quanto non avessimo fatto sin allora) studiare, ma soprattutto riflettere: in una parola, di quanto lacerante fosse il mestiere di giudicare. Restava a sorreggerci nel nostro percorso la rettitudine del sentimento che ci animava e la considerazione del credito dal quale il giudice era circondato. Sapevamo, certo, che attribuire torti e ragioni ci avrebbe esposto al malanimo di chi non aveva visto esaudite le sue richieste o che era stato giudicato colpevole; e sapevamo anche che questo rancore sarebbe stato particolarmente vivo nei potenti, in quelli che erano abituati ad asservire a sé stessi le regole del vivere civile. Ma avevamo la percezione che i cittadini (persino quella parte di essi che era sottoposta al giudizio) comprendessero che nessuna società può sopravvivere senza un diritto che regoli i rapporti tra i cittadini e senza giudici che lo governino, servi solo di quello stesso diritto, di fronte al quale tutti siamo uguali. I tribunali, diceva l’antico Filosofo, saranno sempre vituperati e mai soppressi! Poi è successa una cosa nuova. Quella stima e quel rispetto hanno cominciato a declinare e nella giustizia, come nelle curve da stadio, sono arrivati i tifosi.Prima erano le proteste e i cartelli fuori dei tribunali, oggi, e questo avviene ormai da un po’ di tempo, direttamente nelle aule di giustizia e contestualmente alla lettura della conclusione sgradita. Da qui, il sempre più frequente rilievo dato dalle cronache alle reazioni (di plauso, quasi mai; di dissenso, quasi sempre) che, nelle aule giudiziarie o nella galassia virtuale che ormai ci avvolge come crisalidi nel bozzolo, viene riservato alle decisioni del giudice. Vengono diffusi ed amplificati contenuti offensivi e denigratori, quando non apertamente minacciosi nei confronti della Magistratura e di singoli appartenenti all’ordine giudiziario. Il legittimo esercizio del diritto di critica dei provvedimenti diviene troppo spesso occasione di dileggio e scherno da parte di una claque colpevolista o innocentista.tuttavia, di essere sottolineati. In primo luogo, il mutato rapporto tra ignoranza e competenza. L’ignoranza è divenuta un motivo di vanto, venendo legittimato il disprezzo per la competenza. Perché rispettare la valutazione di un tecnico, quale è, tra le altre cose, un giudice, quando ciascuno si sente in diritto di esprimere un giudizio definitivo su tutto? Ancora, l’idea (corretta) che la decisione del giudice possa essere compresa da chiunque, è divenuta, nella morsa di una propaganda martellante ed interessata, la convinzione fuorviante che debba essere anche conforme alle aspettative della collettività o quanto meno della più parte di essa.nel saper assolvere anche quando l’opinione pubblica reclama la condanna, e saper condannare anche quando essa invoca l’assoluzione. Se talvolta la giustizia è rappresentata con la benda sugli occhi, ciò non dipende dal fatto che debba colpire alla cieca, come la fortuna; ma dalla necessità che usi la sua bilancia con imparzialità assoluta, senza lasciarsi influenzare dalle persone dei litiganti. Non diversamente, si è per il passato preteso che le parti processuali nascondessero il loro volto dietro maschere e di quel simbolismo è retaggio l’uso anglosassone che i protagonisti del processo si coprano il capo con le parrucche. Le bende, le maschere, le parrucche erano una forma di comunicazione simbolica, forse ingenua, ma adatta ai tempi. Dietro i simboli c’erano valori ed ideali che sembrano perduti e che, invece, meritano d’essere recuperati e coltivati con sincerità ed amore.Poiché si parla di colpa e di innocenza, e si decidono destini umani, si suole ascoltare e tacere, e a volte tremare o impietosirsi. Si sente, si capisce che nessun pregiudizio può mettere in secondo piano, nella drammaturgia processuale, il giudizio. E questo può piacere o non piacere (più spesso: non piacere), ma appartiene alle convenzioni di una comunità civile. Tanto è vero che nei film e telefilm di genere, quando l’arringa è pronunciata o la sentenza emessa, il giudice, severo e autorevole, invita a sgomberare l’aula al primo mormorio irriverente. E perfino nei vari para-processi televisivi nei quali magistrati in pensione dirimono liti tra figuranti, nessuno si è ancora sognato di introdurre un pubblico vociante.e ritornerà la consapevolezza che ai processi, se non si è giudici o avvocati o imputati, si ascolta e si tace. Simbolicamente, fare sgomberare l’aula processuale serve anche a ricordare che non tutto, nella vita, è applausi e fischi. Abbiamo fiducia: per quanto stupefacente, è una notizia che in qualche maniera, o prima o dopo, riuscirà ad arrivare anche alle orecchie dei settori meno avveduti dell’opinione pubblica nazionale.