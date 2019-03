eseguita oggi dalla Squadra Mobile di Catania. Come ricostruisce Meridionews Fabio La Spina è il figlio di Riccardo La Spina, consigliere comunale e organizzatore di uno degli ultimi concerti del cantante neomelodico Andrea Zeta, all'anagrafe Filippo Zuccaro, figlio minore del boss ergastolano Maurizio, anche lui arrestato questa mattina dalla polizia. Secondo le ricostruzioni della magistratura il figlio del consigliere comunale sarebbe inserito nel gruppo di San Cocimo, interno alla cosca Santapaola.Era stato qualche tempo fa il figlio del vicesindaco della città, Carmelo Santapaola ad essere oggetto di un provvedimento di sequestro della sua agenzia di scommesse nell'ambito della maxi indagine su mafia e gioco d'azzardo on line. A seguito dei fermi è arrivata una misura cautelare per l'amministratore che rassegnò le dimissioni.Quanto successo per il sindaco di Misterbianco non ha alcun nesso con l'attività amministrativa e politica dell'ente comunale. "Nessun commento da parte del sindaco per una vicenda personale e non politica di cui ognuno si assume le responsabilità per le azioni compiute", ci dicono dall'ufficio stampa del comune di Misterbianco alla richiesta di LiveSicilia di un commento da parte del primo cittadino.