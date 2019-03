alcune intercettazioni registrate durante i colloqui in carcere nel 2016 tra padre e figlio.

Una carriera in forte ascesa, con concerti - come quello di qualche settimana fa al teatro Metropolitan - che realizzano sold out. I videoclip delle sue canzoni registrano migliaia di visualizzazioni e centinaia di condivisioni. Le pagine social sono inondate dai commenti dei fan, decine e decine.Almeno questo è quello che emerge dalle risultanze investigative dell'inchiesta Zeta scattata questa mattina all'alba. Blitz che ha portato all'arresto dei due fratelli Zuccaro e anche della madre Graziella Acciarito. I tre sarebbero stati per il padre detenuto il ponte di collegamento con l'esterno. Una sorta di cerniera per tenere contatti, affari e imporre direttive.Filippo Zuccaro ad un certo punto racconta al padre di un problema avuto con una persona. Un problema che aveva risolto con il classico atteggiamento mafioso. E quasi si vanta con il genitore: "Sai papà le grida, si sono cagati tutti addosso! Si sono bloccati. Si sono scioccati perché io ci sono andato da solo". Il boss prima di far andare il figlio lo avverte: "Tieni gli occhi aperti..."