, è una delle operazioni di sensibilizzazione messe in atto dall'amministrazione comunale in occasione della XXIV Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia. Questa mattina infatti, l'assessore alle politiche sociali Palmina Fraschilla, in sinergia con Salvo Strano vicepresidente dell'associazione Libera Impresa, ha incontrato gli studenti e cancellato insieme, le ignobili scritte in via S.Martino e Via Fichera.Tocca a noi sensibilizzarli, raccontando loro della vita e dell'impegno di chi è rimasto vittima della mafia per difendere, appunto, il principio di legalità ". Domani giovedì 21 marzo, con inizio alle ore 9 da Piazza Duomo, si muoverà un corteo fino al Giardino Belvedere nel quale verrà riposizionata la lapide donata dal Rotary club di Acireale in memoria delle vittime della strage di Capaci.