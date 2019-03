Lo annunciano le tre organizzazioni sindacali di categoria, che mantengono comunque lo stato di agitazione dei lavoratori e fanno sapere che "aggiorneranno la situazione di crisi dopo l'esito del tavolo prefettizio, in cui chiederanno che la Fce accantoni delle somme per garantire il pagamento degli stipendi". Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil rendono inoltre noto che la CMC sta facendo partire la cassa integrazione per la quasi totalita' dei lavoratori, mantenendo la sicurezza dei macchinari (ANSA).