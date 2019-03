. Questi i requisiti fondamentali per accedere alla finale nazionale del concorso "Che Impresa ragazzi!" promosso dalla Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio (Feduf), costituita dall'Abi, per premiare il miglior business plan tra i progetti elaborati dagli studenti siciliani che hanno partecipato al percorso di alternanza scuola-lavoro promosso in collaborazione con il Credito siciliano, rete commerciale Creval, e Global thinking foundation. La tappa siciliana si terrà il 23 maggio alla Camera di Commercio di Catania, con la cerimonia di selezione dei progetti in gara e la premiazione del vincitore che verrà invitato a Roma per partecipare alla finale nazionale prevista per il mese di ottobre.Il percorso "Che Impresa ragazzi!" offre due incontri in plenaria con gli esperti di educazione finanziaria e circa 28 ore complessive di attività per sviluppare le potenzialità auto-imprenditoriali dei ragazzi, insegnando loro come trasformare un'idea creativa in un business plan efficace e sostenibile sia dal punto di vista economico sia dal quello ambientale. L'obiettivo è quello di avvicinare gli studenti all'esperienza del lavoro imprenditoriale e di aiutarli a valorizzare il loro capitale umano, sviluppare le capacità di analisi, progettazione e lavoro di gruppo attraverso una metodologia di lavoro rigorosa e completa. Caratteristica distintiva del progetto è l'attenzione alla sostenibilità dei progetti che, da regolamento, devono essere rispondere a uno o più dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. (ANSA).