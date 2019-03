Scarpe griffate e Dvd contraffatti

. In particolare, un venditore ambulante senegalese, è stato trovato in possesso di numerosi capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti, (riferibili a note case di moda nazionali ed internazionali quali NY, Burberry, Adidas, Puma). Il cittadino extracomunitario è stato denunciato e i prodotti sono finiti sotto sequestro.“55.000 giocattoli – scrivono gli investigatori - non sicuri e articoli ed accessori non conformi alla normativa sulla sicurezza dei prodotti”. Anche in questo caso, tutta la merce illegale è stata sequestrata e i titolari dei negozi segnalati alle competenti Autorità Amministrative.hanno sequestrato a un ambulante italiano, deferito alla Procura della Repubblica etnea, 7.360 CD e DVD “pirata”, contenenti compilation musicali e videogames.