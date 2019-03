In occasione dell’ultimo controllo, sono stati fermati a San Giovani li Cuti tre minori con un sacchetto contenente sostanza erbacea di colore verde (denominata anche cannabis erba legale) e ciò ha insospettito i poliziotti. Da immediata attività investigativa è emerso che i minori avevano acquistato la sostanza presso un negozio e, a tal riguardo, producevano lo scontrino fiscale. Il negozio in violazione della normativa vigente, aveva venduta l’erba a un giovane di età minore. Così si è proceduto agli esami della sostanza.

Nei giorni scorsi il personale del Commissariato Borgo Ognina ha effettuato controlli straordinari volti a prevenire e reprimere il dilagante fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti.al DPR 309/90 e che comunque presentava le caratteristiche di una varietà di cannabis priva di tetraidrocannabinolo principio attivo ad azione stupefacente. I poliziotti così si sono recati direttamente nel negozio in questione per fare un controllo. Lì hanno trovato una minore in compagnia di un adulto intenta a visionare la sostanza erbacea di colore verde. Inizialmente, la minore ha anche riferito di essere maggiorenne, per poi scusarsi e dire la verità in ordine alla sua minore età.. Tuttavia, il citato gestore, senza le previste autorizzazioni, poneva in vendita altri prodotti quali maglieria e accessori di abbigliamento, allestendo all’interno un sex shop. Per tale motivo il titolare dell’attività commerciale è stato sanzionato al pagamento della sanzione pecuniaria che va da euro 1.549,00 a euro 15.549,00 (mancanza di Scia) e, inoltre, è stato sottoposto alla sanzione pecuniaria che va da euro 6000,00 a euro 36000,00 per aver istallato un impianto di videosorveglianza senza avere informato il pubblico con apposito cartello. Il comportamento del titolare, che ha ammesso di aver venduto detta sostanza senza preventivamente accertarsi dell’identità dei minori, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.