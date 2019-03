è stato assolto dall'accusa di truffa aggravata dal Tribunale di Catania, insieme a lui erano imputati il funzionario regionale Gianfranco Cannova, Giuseppe Lo Cicero, responsabile del sistema informatizzato di gestione del flusso di rifiuti, Veronica Puglisi, responsabile del piano di sorveglianza della discarica e Alfio Spadafora, responsabile dell'impianto.Il processo nasce come un troncone del filone principale sulla corruzione, che si sta celebrando a Palermo ed è alle battute finali. Nel 2012, secondo l'accusa, quando non funzionava il sistema di pretrattamento dei rifiuti, Proto avrebbe continuato ad abbancare gli scarti truffando i Comuni perché non sarebbe stato possibile riceverli. Accusa che è stata ritenuta priva di fondamento dal Tribunale che ha assolto Proto e tutti gli imputati.Soddisfatto il legale di Cannova, Sergio Ziccone: “Dopo parecchi anni si è riconosciuta l'assoluta insussistenza dell'ipotesi accusatoria”."Finalmente - dichiara Proto a LiveSicilia - è stata fatta giustizia, ho poche parole perché da 5 anni subisco aggressioni a titolo gratuito per circostanze non veritiere, ma sono felice".Contattato da LiveSicilia, Proto